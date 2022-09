Kvinde dræbt efter fald på 300 meter

Kvinden mistede livet, da hun forsøgte at klatre op ad et bjerg i Colorado

En kvinde fra den amerikanske by Denver er død, mens hun forsøgte at klatre opad det enorme bjerg ved navn Capitol Peak, der ligger i Colorado.

Det skriver CNN.

Ifølge en pressemeddelelse fra den lokale politikreds klatrede kvinden alene. Hun faldt omkring 300 meter, da hun forsøgt at gribe fat i en sten, der rev sig løs.

Myndighederne fik et opkald fra en mand, der sammen med en vandregruppe havde set kvinden klatre for sig selv.

Politiet kontaktede med det samme redningsmandskabet, der i samarbejde med vidnet kunne finde frem til ligets lokation.

Liget er nu taget til obduktion, og politiet venter med at afsløre kvindens identitet, indtil de pårørende er underrettede.

Toppen af Capitol Peak ligger 4309 meter over havets overflade og er placeret få kilometer vest fra det kendte skisportssted Aspen.

Ifølge pressemeddelelsen fra politiet bliver bjerget regnet for at være et af de sværeste at klatre op ad med sine mange løse sten.

I 2017 døde fem klatrer over en periode på seks uger, og i et af tilfældene var redningsfolkene nødt til at efterlade et lig på bjerget, da en af redderne blev alvorligt skadet i forsøget på at bjerge liget.

Læs også: Mussolinis bizarre privatliv: Diktatoren var damernes ven