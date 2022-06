Der formodes at være tale om en ulykke, lyder det fra politiet

En 51-årig kvinde er afgået ved døden, efter at hun torsdag blev ramt af et tog tæt på byen Højslev i Skive Kommune.

Det skriver B.T.

- Vi formoder, at det er en ulykke, og at kvinden ved et uheld kommer ud på skinnerne, siger vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Anders Bøje Hansen til mediet.

Politiet arbejder fortsat på stedet, og kvindens pårørende er blevet underrettet.

Togtrafikken på strækningen har dagen igennem været påvirket efter ulykken.