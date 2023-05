Kvinde dræbt og kørt i vandet: Nu starter retssag mod kæresten

Det var et uhyggeligt syn, da en grå Citroën blev opdaget kørt ud i vandet ved Amager Strandpark den 3. januar sidste år. Endnu mere uhyggeligt var fundet inden i køretøjet, hvor en 24-årig kvinde lå livløs på passagersædet.

Allerede dagen efter blev kvindens nu 25-årige kæreste anholdt og sigtet, og onsdag morgen - knap halvandet år efter - indledes sagen mod ham i Retten på Frederiksberg.

Manden er tiltalt for at legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter, manddrab og usømmelig behandling af lig.

Allerede kort tid efter kvinden blev hentet op af vandet, kunne politiet konstatere, at der var tale om et mistænkeligt dødsfald. Foto: Kenneth Meyer

Kvalt og kørt gennem byen

Alt tyder på, at forholdet var præget af vold og turbulens. For ifølge anklageskriftet skulle manden også et halvt år forinden drabet have kvalt sin kæreste med så voldsom kraft, at det på det tidspunkt forsagede behandlingskrævende skader i nakken.

Annonce:

Endeligt kostede det livet for den 24-årige kvinde den 2. januar på Lykkebovej i Valby mellem 22:40 og 23:17, idet manden skulle have taget halsgreb på hende i den grå citroën og holdt fast, til livet denne gang forlod hendes krop.

Herefter skulle den tiltalte have flyttet drabsofferet fra førersædet til passagersædet i den grå citroën og sat kursen mod Amager Strandpark, hvor han fra en jollerampe kørte bilen med liget ud i vandet.

Anden sanktion end straf

Efter grundlovsforhøret blev den nu 25-årige mand varetægtsfængslet, men har siden været anbragt på en psykiatrisk afdeling.

Anklagemyndigheden oplyser i anklageskriftet, at der tages forbehold for, at manden skal idømmes en anden form for straf end fængsel.

Under grundlovsforhøret den 4. januar sidste år nægtede manden sig skyldig i drabet på sin kæreste.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra tiltaltes forsvarsadvokat for at høre, hvordan hans klient forholder sig til forholdet om vold mod kæresten forinden drabet.

Advokaten har ikke vendt tilbage på vores henvendelser.