Kvinde dræbt: - Tænk at blive myrdet på den måde

For beboerne på vejen Strandgårdshøj i Ebeltoft kom det ubehageligt tæt på, da en 50-årig kvinde, der bor på vejen, lørdag aften blev dræbt med kniv. Angiveligt af sin samlever.

- Uhyggeligt, siger Bent Ammitzbøll til TV2 ØSTJYLLAND

Han bor lidt længere nede ad vejen og vidste allerede i aftes, at der var noget galt, da han så de blå blink.

- Tænk at blive myrdet på den måde. 50 år. Det er jo alt for tidligt, siger han og understreger, at han ikke kender den 50-årige kvinde. Heller ikke hendes samlever, som er anholdt og sigtet for drabet.

Den 50-årige kvinde blev lørdag aften, ifølge Østjyllands Politi, dræbt med kniv på en adressen. Kvindens mandlige samlever, der er 53 år, vil søndag blive stillet for en dommer.

Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Mikkel Møldrup. Han fortæller, at politiet fik melding om et overfald på adressen lørdag klokken 23.46.

Den 53-årige mand blev anholdt på en adresse i Aarhus.

Anklageren vil anmode om lukkede døre ved grundlovsforhøret.