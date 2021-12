Kvinde dræbte 61-årig mand med ildrager og askeskovl

Med en ildrager og en askeskovl samt flere knytnæveslag og spark slog en 28-årig kvinde i februar i år en 61-årig mand ihjel i Solrød Strand.

Onsdag har en domsmandsret i Retten i Roskilde afgjort sagen og dømt Marinnguaq Kirsten-Marie Henriksen for drab.

Udgangspunktet i drabssager er, at der skal straffes med 12 års fængsel. Det er også den straf, retten er kommet frem til, fortæller sagens anklager, Thomas Rasmussen.

- Retten kom frem til, at det var en affejning af, om noget trak op eller ned i straffen. Den mente, at det udlignede sig selv, og derfor endte den på udgangspunktet på 12 år, siger anklageren.

Det var 14. februar i år, at den 61-årige mand blev fundet død på en adresse på Birkegaardsalle i Solrød Strand.

Forinden havde den 28-årige kvinde tildelt manden adskillige slag og stik i hovedet og på kroppen med en ildrager og en askeskovl eller lignende.

Desuden tildelte hun ham flere knytnæveslag og spark og/eller tramp - ligeledes i hovedet og på kroppen.

Kvinden, der havde en relation til manden, havde erkendt vold med døden til følge, men nægtet drab. Retten fandt hende dog skyldig i drab.

Hun har valgt at modtage dommen og skal fortsat sidde fængslet.

Foruden drab er kvinden dømt for i februar 2019 at have udøvet vold mod en souschef på pensionatet Mette Marie, der ligger i Vanløse. Mindst én gang bed hun souschefen i armen.

En del af sagen er også, at kvinden tilbage i 2017 dyrkede fem cannabisplanter på en adresse i byen Midvágur på Færøerne.

Ifølge anklageskriftet var det med henblik på at fremstille mindst 142,5 gram marihuana, og hun var også i besiddelse af 12 gram marihuana.

