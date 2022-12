Kvinde efterlyses af politiet: Vi skal have fundet hende

Nordsjællands Politi leder efter 77-årige Kirsten, som er gået fra sin bopæl i Frederiksværk, Nordsjælland.

Temperaturen er over det meste af landet under frysepunktet, så politiet beder nu offentligheden om hjælp.

- Det er klart, at det ikke er et godt tidspunkt at være ude på, så vi skal have fundet hende, siger Mikkel Lyberg, vagtchef ved Nordsjællands Politi.

- Kirsten er 77 år, 163 cm høj og iført en brun pelsjakke. Har man set Kirsten, bedes man ringe 114, lyder opfordringen.

Ekstra Bladet følger sagen...