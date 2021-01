Kvinde får bøde: Holdt bordel åbent

En kvinde har fået en bøde på 10.000 kroner for at overtræde coronarestriktionerne

En 54-årig kvinde er mandag blevet sigtet for at overtræde coronarestriktionerne.

Det oplyser Østjyllands Politi i dagens døgnrapport.

Årsagen er, at en patrulje mandag ved 18-tiden konstaterede, at det røde lys var tændt i et bordel i Lystrup, der ligger nord for Aarhus.

Da politiet bankede på døren, blev den åbnet af den letpåklædte 54-årige kvinde.

Indenfor befandt sig en nøgen mand, der viste sig at være kunde på stedet, og kvinden erkendte derfor også, at hun holdt åbent i strid med coronarestriktionerne.

Ifølge loven, der blev indført fra 21. december og gælder foreløbig frem til 17. januar, skal alle liberale serviceerhverv, hvor det ikke er muligt at undgå tæt kontakt, nemlig holde lukket.

Den 54-årige kvinde står derfor til at skulle betale en bøde på 10.000 kroner for overtrædelse af restriktionerne