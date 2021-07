Kvinde fængslet: Påkørte sin mand med lastbil

Kvinden er sigtet for at have haft en for høj promille under påkørslen

Kvinden, der tirsdag blev anholdt og sigtet for uagtsomt manddrab og spirituskørsel er blevet varetægtsfængslet i fire uger. Det oplyser sagens anklager.

- Hun er blevet varetægtsfængslet i fire uger. Hun nægter sig skyldig i begge forhold, fortæller specialanklager Linette Lysgaard til Ekstra Bladet.

Politiet mistænker, at den 58-årige kvinde på ukendt vis har påkørt sin 60-årige mand i lastbil.

Ulykken skete tirsdag eftermiddag på parrets adresse i Idom tæt ved Holstebro.

Kvinden skulle angiveligt være kørt fra parrets bopæl i lastbil for at udføre en mindre opgave. Da hun vender tilbage til adressen, finder hun manden liggende på jorden.

- Det er vores opfattelse, at han på det tidspunkt allerede er afgået ved døden, fortalte efterforskningsleder Tue Nissen, Midt- og Vestjyllands Politi tidligere onsdag til Ekstra Bladet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 13.11. Herefter blev der udført tekniske undersøgelser på adressen indtil klokken 02.00 i nat.

Promille langt over det tilladte

Ifølge sigtelsen skulle kvinden have kørt lastbilen med en alt for høj promille.

- Hendes promille er målt til en værdi, der er betydeligt over det tilladte, fortæller Linette Lysgaard.

Den 58-årige er derfor også sigtet for at have ført lastbilen under påvirkning af alkohol.

Kvinden er ikke enig i, at hendes promille skulle have været for høj, og hun nægter sig ligeledes skyldig i det forhold.

Hvad kvinden forklarede under grundlovsforhøret bliver ikke tilgængeligt for offentligheden. Dommeren valgte nemlig at lukke dørene, da flere vidner stadig mangler at blive afhørt i sagen.

Kvinden kærede afgørelsen.