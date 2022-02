Kvinde fængslet: Var hashvagt på Staden

En 43-årig kvinde skal tilbringe de næste par uger som varetægtsfængslet i en sag, hvor hun er mistænkt for at fungere som vagtpost for hashsælgerne i Pusher Street.

Kvinden blev fremstillet i grundlovsforhør sidste weekend. Her nægtede hun sig skyldig.

Konkret lyder sigtelsen, at hun skal have fungeret som vagt for samtlige boder i hashgaden, ved at hun højt råbte 'nu kommer de' - eller noget lignende - da politiet var på vej ind i området.

Advarslen bevirkede ifølge sigtelsen, at personalet i boderne forsøgte at stikke af, samtidig med at de tog hash og penge med sig.

Ved grundlovsforhøret forklarede hun, at hun bor på Christiania tæt ved stedet, hvor politiet påstår, at hun skal have råbt sin advarsel.

Bange for politiet

Hun forklarede samtidig, at hun stort set ikke havde været uden for en dør, siden en ung mand blev skudt og dræbt sidste sommer en sen nattetime tæt ved Pusher Street.

Kvinden har en hund, som hun dog går tur med hver dag. Samtidig er hun bange for politiet, fordi de ifølge kvinden for en del år siden tævede hendes mor, forklarede hun ved grundlovsforhøret.

Hun benægtede ligeledes at skulle have råbt den af politiet påståede advarsel. Muligvis kan hun have råbt på sin hund, forklarede hun.

Det fremgår af retsbogen fra grundlovsforhøret.

Ved retsmødet dokumenterede anklageren, at kvinden tidligere er dømt for at have deltaget i den organiserede handel med hash, ligesom hun også er dømt for at have truet politiet.

Ved retsmødets slutning fandt dommeren, at der var begrundet mistanke for sigtelsen, og derfor blev hun fængslet i foreløbigt 17 dage.