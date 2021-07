Kvinde faldet ud fra altan: Mand anholdt

Fredag formiddag er Københavns Politi til stede ved Emdrup Huse i København, hvor en kvinde er faldet ud fra en altan på første sal.

En mand er i den forbindelse blevet anholdt, fordi han er mistænkt for muligvis at have forårsaget kvindens fald.

Kvinden er ikke i kritisk tilstand.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet. De kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at politiets teknikere er ankommet, og at området ved altanen er blevet afspærret.

Foto: Kenneth Meyer

Opdateres ...