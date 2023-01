Kvinde forsøgt voldtaget - advarer elever

En løbetur tog en grusom drejning for en 50-årig kvinde.

18. december løb hun på en sti rundt om Sundsøen i Faaborg, da hun i nærheden af Faaborg Gymnasium cirka 18.30 blev antastet af en mand, skriver Fyens.

Manden angreb hende bagfra og tvang hende ned på jorden.

Slap fri

Det lykkedes kvinden, som gjorde modstand og sparkede, at få vristet sig fri og derefter slippe væk fra stedet.

Episoden er blevet anmeldt til Fyns Politi, der har været på gerningsstedet for at lede efter spor.

Kvinden har dog ikke kunnet give et brugbart signalement af overfaldsmanden, og politiet, som efterforsker sagen som et voldtægtsforsøg, vil meget gerne i kontakt med borgere, der eventuelt har set eller hørt noget, eller måske selv har oplevet noget tilsvarende.

Politiet kan kontaktes på 114.

Elever advaret

Da episoden skete i nærheden af Faaborg Gymnasium, er eleverne blevet orienteret om hændelsen og opfordret til at være varsomme, når de færdes i området, fortæller uddannelsesleder Maria Bruun Bundgård til Fyens.

- Vi kunne høre på vores elever, at de var bekymrede, og at der gik rygter om noget, så derfor fortalte vi, at politiet havde været her. Så vi har bedt dem passe på hinanden og ikke gå alene, når det er mørkt, siger hun.