Kvinde forsvundet julenat

60-årige Almasa Hajiric er forsvundet og bliver nu efterlyst af Fyns Politi på twitter.

Hun var på besøg hos noget familie, der bor på Østervang i Vissenbjerg juleaften, og meningen var, at hun skulle sove hos dem.

Kvinden har dog forladt adressen mellem midnat og klokken 8.30 i morges, og ingen har hørt fra hende siden.

- Vi er bekymret for hende og vil gerne sikre os, at hun har det godt, siger vagtchef Peter Vestergaard til Ekstra Bladet og bemærker, at det har været en kold nat, og at der var frost på bilerne i morges.

Har du set hende?

Vagtchefen tilføjer, at man ikke umiddelbart har en forklaring på, hvorfor kvinden har forladt Østervang og hvilken retning hun har bevæget sig i.

Politiet hælder til, at Almasa Hajiric enten stadig er i nærområdet omkring VIssenbjerg, eller at hun er taget mod sin egen bopæl i Dalum. Hun har dog ikke været hjemme hos sig selv.

- Vi er i gang med at undersøge, om hun eventuelt har taget med offentlig transport, siger Peter Vestergaard.

Politiet hører meget gerne fra borgere, som har set Almasa Hajiric. Hun beskrives som østeuropæisk af udseende, 175 cm høj og almindelig af bygning.

Kvinden har rødt mellemlangt hår og var iført gulbrun jakke og nederdel.

Har du oplysninger om sagen, kan du kontakte politiet på 114.