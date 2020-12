Kvinde forsvundet på busrejse

Politiet efterlyser den 86-årige Inger Margrethe Andersen, som tirsdag skulle rejse med bus fra København til Viborg, men som ved ankomsten ikke var med bussen.

Den ældre kvinde medbringer ingen mobiltelefon, og hendes familie har ikke fået livstegn fra hende, oplyser vagtchef Lars Even fra Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet tidligt onsdag.

- Vi har ikke hørt noget fra nogen endnu. Familien søger også efter hende, men teoretisk set kan hun befinde sig i tre byer, siger Even.

- Hun kan være stået af i København, inden bussen er kørt, og så kan hun været stået af i Odense eller Silkeborg. De politikredse er orienteret og kigger efter hende.

- Inger Margrethe Andersen kan godt have en lille smule svært ved at klare sig selv. Hun har tendens til demens. Ikke noget voldsomt, men bare en smule, siger Lars Even.

- Det kan selvfølgelig være derfor, at hun ikke helt kan finde ud af, hvor hun er. Det er det, man kan frygte.

- Vi har ingen idé om, hvor hun kan befinde sig. Buschaufføren har ikke set hende stå af, så der er ikke noget hjælp at hente derfra, men formodningen er naturligvis, at hun er stået af det forkerte sted, siger Lars Even.

Kvinden stod på en Flixbus ved DGI-byen i København klokken 14.20 tirsdag, oplyste politiet tirsdag aften på Twitter. Ved ankomsten til busstationen i Viborg klokken 18.45 var hun imidlertid ikke med bussen.

Inger Margrethe Andersen beskrives som 165 cm høj og spinkel af bygning. Hun har mellemlangt, gråt hår og er iført rød frakke og mørke bukser. Hun medbringer to tasker. Politiet modtager oplysninger på telefon 114.