Kvinde franarret større pengebeløb

Søndag fik en 68-årig kvinde et opkald fra to mænd, der udgav sig for at være politifolk. Her blev hun narret til at overføre et større beløb

Søndag aften klokken 18 fik en kvinde fra Smørum et opkald.

I den anden ende var to mænd, som præsenterede sig som politifolk fra Danmark og Sverige.

Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

'De to mænd overbeviste kvinden om at overføre et større pengebeløb til en "sikker konto", hvilket hun gjorde', skriver politikredsen.

Kvinden anmeldte hændelsen klokken 02.47 - natten til mandag.

Beder aldrig om følsomme oplysninger

Politikredsen skriver i døgnrapporten, at politiet aldrig vil ringe til borgere for at få udleveret personlige oplysninger og/eller kontooplysninger.

Politiet vil heller ikke bede folk om at overføre penge.

'Hvis man bliver ringet op af nogen, som forsøger at lokke en til at udlevere person- og/eller bankoplysninger eller til at overføre penge til en konto, er det bedst at lægge røret på med det samme', lyder opfordringen.

Langt fra første gang

Det er ikke første gang og desværre nok heller ikke sidste gang, at en borger bliver udsat for svindel i lignende omfang.

I slutningen af 2022 blev en 72-årig kvinde fra Ringsted kontaktet af en, der udgav sig for at være kriminalassistent.

Kvinden gjorde, som hun blev bedt om og overførte omkring 200.000 kroner.

'Hverken banken eller politiet kontakter nogensinde borgerne på den måde. Svindlerne er meget veltalende og udnytter typisk den forvirring, der opstår, når de ringer og påstår, at ens penge er i fare for at blive stjålet her og nu'.

'Vi opfordrer fortsat folk til at snakke med deres ældre pårørende om risikoen for at blive svindlet', lød det dengang fra Midt- og Vestsjællands Politi.