Kvinde fundet død ved affaldsvirksomhed

Nordjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse, at de er til stede på Troensevej 2 i Aalborg øst, hvor en kvinde er fundet død.

Adressen tilhører Reno Nord, der er en affaldshåndteringsvirksomhed.

- Vi har iværksat en efterforskning af dødsfaldet med henblik på at klarlægge dødsårsagen, fortæller politikommissær og efterforskningsleder Carsten Straszek, Nordjyllands Politi.

Der er formentlig tale om en grønlandsk kvinde mellem 40 og 65 år. Politiet kan ikke med sikkerhed konstatere, at dødsårsagen er naturlig.

- Det er derfor, vi undersøger omstændighederne omkring fundet af kvinden nærmere.

Politiet vil overfor Ekstra Bladet på nuværende tidspunkt ikke uddybe, hvor præcist på området den døde kvinde lå.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Teknikere er lige nu til stede ved affaldsstationen. Billedet er taget ved en tidligere lejlighed. Foto: René Schütze

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at politiets kriminalteknikere er ankommet til anlægget, ligesom flere hundepatruljer afsøger området.

Kvinden er endnu ikke identificeret. De pårørende er ikke underrettet.

Politiet har også været til stede i Nørresundby. Det skyldes, forklarer politikommissæren til Ekstra Bladet, at en container var blevet flyttet fra stedet i Aalborg til Nørresundby, og at man blot vil sikre containeren, hvis det skulle vise sig, at være nødvendigt at undersøge den nærmere for spor.

Ekstra Bladet følger sagen ...