Kvinde fundet død

En forbipasserende har fredag aften fundet en afdød kvinde i et grønt område ved Motelvej i Roskilde.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

'Vi er til stede for at foretage de nødvendige undersøgelser,' skriver politikredsen.

Politiet vil ligeledes undersøge, om personen er meldt savnet.

Vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Thomas Hartmann oplyser til Ekstra Bladet, at politiet i skrivende stund er i gang med efterforske sagen.

- Vi holder mange døre åbne, og vi efterforsker ud fra et forsigtighedsprincip.

Han fortæller også, at det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt det mistænkes, at der kan være sket en forbrydelse.

Politiet kommer til at være til stede i området og efterforske 'mange timer' endnu, fortæller han.

Ekstra Bladet følger sagen ...