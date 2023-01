Kvinde fundet død

Torsdag morgen var Midt- og Vestsjællands Politi talstærkt til stede ved Vestergade i Roskilde.

Her var en person fundet død i en lejlighed.

Nu oplyser politikredsen, at den afdøde er en 23-årig kvinde. Hendes pårørende er underrettet.

'Politiet undersøger fortsat sagen for at kunne afgøre, om der måtte være noget mistænkeligt ved hendes død,' lyder meldingen på Twitter.

Til Ekstra Bladet oplyser efterforskningsleder Lars Krogsgaard, at politiet ikke længere er til stede på adressen.

Han kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere.

Politikredsen modtog anmeldelsen klokken 7.15. Både kriminalteknikere og en retsmediciner blev tilkaldt for at undersøge dødsfaldet.

Kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard oplyste tidligere torsdag, at det er rutine at tilkalde assistance i sager som disse, så man kan få klarlagt, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold eller et naturligt dødsfald.

Teknikere ankom tidligere torsdag til adressen. Foto: Kenneth Meyer

