Kvinde fundet død

Torsdag formiddag er Nordjyllands Politi til stede i Bindslev i Vendsyssel, efter de 8.37 modtog en anmeldelse fra en borger, der havde fundet en livløs person 'i det offentlige rum'.

Det oplyser vagtchef hos Nordjyllands Politi Jesper Sørensen til Ekstra Bladet.

Det viste sig at være en 66-årig kvinde, der blev erklæret død på stedet.

Kort efter politiets ankomst modtog de en anmeldelse fra hjemmeplejen, der fortalte, at en borger ikke var på sin bopæl som forventet.

- Og det viser sig, at det passer med den person, der er fundet, fortæller Jesper Sørensen.

- I og med at vedkommende er fundet under åben himmel, laver vi en findestedsundersøgelse på stedet, som kommer til at pågå deroppe nu. Men der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at der er sket en forbrydelse.

Kvindens pårørende er underrettet.

