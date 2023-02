Kvinde fundet dræbt i rækkehus

Ved du - eller har du set noget - så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller send mail til 1224@eb.dk

En kvinde blev sent onsdag aften fundet dræbt i et rækkehus i Sabro nordvest for Aarhus.

Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Dion Emdal tidligt torsdag morgen.

Politiet modtog anmeldelsen onsdag klokken 23.13.

- Vi får en anmeldelse fra en adresse i Sabro, hvor vi får at vide, at der ligger en død person i et rækkehus, siger han.

En patrulje kører ud til adressen og konstaterer, at en kvinde er blevet dræbt.

- Vi anholder en mand på stedet, siger vagtchefen.

Undersøger gerningssted

Vagtchefen vil overfor Ekstra Bladet ikke oplyse alderen på kvinden eller manden, deres relation, eller hvordan kvinden er blevet dræbt.

Politiet vil heller ikke fortælle, om det var manden selv, der alarmerede politiet, eller om der befandt sig andre end de to på stedet.

- Vi er stadig til stede derude og undersøger gerningsstedet for at finde ud af, hvad der er sket, siger Dion Emdal kort før klokken 05.30 torsdag.

Han oplyser videre, at kvindens pårørende endnu ikke er blevet underrettet.

Den anholdte mand er sigtet for drab.

Han ventes ifølge vagtchefen at blive fremstillet i grundlovsforhør torsdag.