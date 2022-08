Kvinde fundet dræbt: Mand anholdt

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

En kvinde blev lørdag eftermiddag fundet dræbt på en adresse i Frederikssund Kommune.

Det skriver Nordsjællands Politi lørdag aften i en pressemeddelelse.

Kvinden blev fundet i forbindelse med en massiv efterforskning, som i første omgang handlede om brandstiftelse i Halsnæs Kommune.

Her lød det først, at politiet med flere patruljer og helikopter var på jagt efter en mand, der var mistænkt for at påsætte en brand i et sommerhus i Ølsted, 'som han benyttede sig af'.

Mand anholdt

Den efterlyste 30-årige mand blev anholdt som følge af menneskejagten.

'Den videre efterforskning af sagen førte til, at politiet på en adresse i Frederikssund Kommune fandt en dræbt kvinde,' skriver politiet i pressemeddelelsen.

Han bliver ifølge politiet fremstillet i grundlovsforhør søndag.

I pressemeddelelsen oplyser vicepolitiinspektør i Nordsjællands Politi, Per Thuesen, at politiet stadig har gang i en intens efterforskning af sagen, og at de derfor ikke har yderligere oplysninger eller kommentarer for nuværende.

Ekstra Bladet følger sagen ...