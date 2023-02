Kvinde fuppet: Fremmed mand dukkede op

En 82-årig kvinde fik sig torsdag en slem overraskelse.

Hun var forinden blevet kontaktet af en fremmed mand, der overbeviste hende om, at hendes betalingskort var blevet hacket.

Manden gav hende besked på at lægge kortet i en kuvert med PIN-koden anført udenpå, hvorefter kortet straks ville blive afhentet, fremgår det af Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport.

Udleverede penge

En fremmed mand dukkede op ved hendes bopæl og fik betalingskortet udleveret. Dog uden PIN-koden, som den 82-årige ikke kunne huske. Derfor spurgte manden, om hun havde nogle kontanter.

Det havde hun, hvorefter hun udleverede et femcifret beløb til den fremmede mand. Han forlod derefter adressen.

Kvindens pårørende kontaktede efterfølgende politiet.

Manden beskrives som:

25-35 år

Lys i huden

170-180 cm høj

Kraftig af bygning

Iført en kortærmet, hvid skjorte

Dansktalende

Politiet med klar opfordring

Politiet understreger, at et pengeinstitut aldrig vil benytte sig af denne fremgangsmåde med afhentning af et påstået hacket betalingskort og opfordrer til aldrig at udlevere betalingskort og/eller PIN-koder til fremmede.

Derudover råder politiet familier til at snakke med især den ældre generation om, hvad man kan eller skal gøre i lignende tilfælde med telefonopkald, hvor nogen måske udgiver sig for at være ansat i et pengeinstitut.

Det kan være at afslutte opkaldet eller ringe op til bankens hovednummer for at blive omstillet til den pågældende medarbejder.