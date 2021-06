Kvinde i forsikringsselskab sigtet for at give oplysninger til rockerklub

En kvinde i forsikringsselskabet Købstædernes Forsikring er sigtet for at udlevere ulovlige oplysninger til rockerklubben Bandidos.

Oplysningerne er blevet benyttet, mens Bandidos udkæmpede en bandekrig mod en rivaliserende gruppering i Holbæk. Det har personer med tilknytning til rockerklubben selv indrømmet i retten.

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter over for TV2 ØST, at det efterforsker kvindens rolle i sagen og har sigtet hende for overtrædelse af databeskyttelsesloven. I alt er kvinden sigtet for 17 forhold.

- Det er alvorligt, at en medarbejder i et forsikringsselskab videregiver de fortrolige oplysninger, der er mellem forsikringsselskabet og de enkelte kunder, til nogen udenforstående, som kan misbruge de oplysninger til egne interesser, siger Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Store dele af Holbæk var i sommeren og efteråret 2018 hårdt plaget af en voldsom konflikt mellem Bandidos og en gruppering af drenge og unge mænd fra byens boligområder Vangkvarteret og Ladegårdsparken. Politiet døbte gruppen for Vanggruppen.

Gennem 2018 eskalerede konflikten fra hærværk og voldelige overfald med knive, køller og økser til skyderier på åben gade samt angreb med hjemmelavede brandbomber og en håndgranat kastet mod Bandidos’ klubhus på Østerstræde i det centrale Holbæk. Det fik beboerne omkring klubhuset og i de pågældende boligområder til at frygte for deres sikkerhed. Imens satte politiet massivt ind med øget patruljering og tryghedsskabende betjente, ligesom der blev oprettet flere visitationszoner i byen for at få konflikten under kontrol.

Flere vidner har sidenhen forklaret, at rockerne og medlemmerne fra Vanggruppen kørte rundt i biler og spejdede efter hinanden i Holbæk. Det var i denne periode, at kvinden i forsikringsselskabet ifølge politiet ulovligt videregav personoplysninger om den rivaliserende Vanggruppe til et medlem af rockerklubben Bandidos.

Igennem kvinden kunne rockerne få slået diverse nummerplader op for at fastslå ejerforholdet på forskellige biler. I et tilfælde satte rockerklubben GPS’er på et medlem af Vanggruppens bil, så den kunne følge med i, hvor medlemmet befandt sig.

- Der er et medlem af Bandidos i Holbæk, som har en rigtig god kontakt inde i et forsikringsselskab. Når de enten synes, at der er en bil, der for ofte kører forbi klubhuset i Østerstræde, eller når de kører rundt og leder efter nogle medlemmer af Vanggruppen, så kan de ringe til den person, som derefter slår op i forsikringsselskabets register. Der kan man ved hjælp af nummerpladen se, hvem der ejer bilen, og man kan også se alt muligt andet, og det er ulovligt, siger retsreporter Jessica Skovmose i en ny podcast fra TV2 ØST.

Medlemmerne af Bandidos rundsendte i samme periode billeder af personer fra Vanggruppen til deres telefoner, så rockerne kunne genkende dem. Desuden blev der sendt et link rundt, hvor Bandidos kunne se, hvilke personer fra den rivaliserende gruppe der var oplagte at holde øje med.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til TV2 ØST, at det har efterforsket sagen mod kvinden fra forsikringsselskabet som en straffesag. Desuden undersøger politiet, om der er lignende sager, hvor der skal indledes en efterforskning.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvordan kvinden, som er blevet afhørt, forholder sig til sigtelsen.

- Vi har efterforsket sagen og fundet belæg for at sigte kvinden for overtrædelse af databeskyttelsesloven, siger Martin Bjerregaard.

Den spektakulære sag overrasker politiet, der betegner det som en grov lovovertrædelse.

- Det er groft, at nogen udnytter adgangen til kundeoplysninger, hvor alle parter har en forventning om, at de bliver holdt fortrolige, siger Martin Bjerregaard og tilføjer:

- Som kunde har du en helt klar forventning om, at de oplysninger, du afgiver til forsikringsselskabets medarbejdere, bliver holdt fortroligt over for uvedkommende. Derfor er det overraskende, at nogen har fået en medarbejder i et forsikringsselskab til at udlevere nogle oplysninger, som man har brugt i privat regi og dermed i en helt anden anledning end det kundeforhold, man har til sit forsikringsselskab.

Hvis kvinden ender med at blive tiltalt og efterfølgende dømt for at have videregivet fortrolige oplysninger, risikerer hun en bødestraf eller fængsel op til et halvt år.

Hos brancheforeningen Forsikring & Pension tager man skarp afstand fra sagen.

- Det her er slet ikke okay, siger chefkonsulent Jørgen Kjær Thomsen og tilføjer:

- Vi hører meget sjældent om ansatte i forsikringsselskaber, der ulovligt videregiver personoplysninger. Men det er sket. Det er dog i ganske sjældne tilfælde, at det sker.

Spørgsmål: Giver denne sag anledning til at indføre skrappere krav for ansatte i forsikringsselskaberne?

- Der er allerede meget skrappe krav på området – og det her er svindel og kriminelt. Derfor giver det ikke anledning til, at man skal stramme op. Det svarer til, at en bankansat tager fra kassen – det er simpelthen kriminelt, siger Jørgen Kjær Thomsen.

Rigspolitiet er bekendt med problemstillingen, og det er et område, som det følger tæt, oplyser politiet til TV2 ØST. Desuden er rocker- og bandemedlemmer ifølge Rigspolitiet generelt interesseret i oplysninger om deres modparter, så hvis politiet konstaterer ulovlige videregivelser af data, vil det blive forsøgt strafforfulgt.

TV2 ØST har forsøgt at få en kommentar fra Købstædernes Forsikring, men her har ingen ønsket at stille op til interview.