Kvinde i sag om hvidvask for milliarder skal blive i cellen

En 49-årig kvinde, der er sigtet for hvidvask af 32 milliarder kroner, skal fortsat sidde varetægtsfængslet.

Det har Østre Landsret torsdag afgjort.

Kvinden havde kæret byrettens afgørelse om fortsat fængsling til landsretten i håb om at blive løsladt. Men landsretten har stadfæstet byrettens afgørelse.

I slutningen af december blev hun udleveret fra England, fordi hun sigtes for at have deltaget i massiv hvidvask gennem Danske Banks nu lukkede filial i Estland.

Sigtelsen drejer sig om 32 milliarder kroner, der blev kanaliseret gennem en stribe danske kommanditselskaber, som var kunder hos Danske Bank.

Da hendes forsvarer, advokat Christian Kirk Zøllner tirsdag i landsretten argumenterede for, at hun skulle løslades, medgav han, at der er et mistankegrundlag mod kvinden.

Men der er ingen grund til at tro, at hun vil stikke af fra en kommende straffesag. Eller at hun på fri fod vil fortsætte med den kriminalitet, hun er mistænkt for.

Dermed er der ikke grundlag for varetægtsfængslingen, fremførte Christian Kirk Zøllner.

Den 49-årige kvinde flyttede til England i 2018. Sigtelsen angår aktiviteter på dansk jord fra 2008 og frem til 2016.

Aflytning af hendes telefon i 2020 viser, at hun efter flytningen til England fortsat har rådgivet især russiske forretningsfolk på en måde, som ifølge anklagemyndigheden antyder kriminalitet.

Dermed er der god grund til at tro, at hun vil fortsætte den kriminalitet, som hun er sigtet for, mener anklagemyndigheden.

I Danmark var hun frem til 2011 beskæftiget med at stifte og administrere selskaber.

Der blev i vidt omfang benyttet direktører, som intet havde med driften at gøre. De leverede bare et par underskrifter. En af dem, en litauisk håndværker, blev direktør i over 100 selskaber.

Under en aflyttet samtale fra 2020 forklarer hun en russisk mand, hvem der kan indsættes som direktør.

'Det kan være svigermors yndlingschauffør, det kan være hvem som helst,' refererede en af anklagerne, senioranklager Rasmus Maar Hansen, i tirsdagens retsmøde.

Politiet mener, at de mange milliarder, der strøg gennem selskaberne, stammer fra lovovertrædelser i blandt andet Rusland. Selskabernes ejere er selskaber i kendte skattely.

Kvinden nægter sig skyldig. I retsmødet tirsdag fortalte hun, at hun efter 2011 har rådgivet blandt andet russere, der ønsker hjælp til at begå sig i Vesteuropa.

- Men denne branche er officielt død med denne krig, siger hun med henvisning til Ruslands invasion af Ukraine.