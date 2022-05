Kvinde kendt skyldig i voldtægt

Ifølge anklageren havde kvinden oralsex og samleje med en mandlig logerende, som var så skæv af stoffer, at han var ude af stand til at sige fra

En 31-årige kvinde fra Thy dømmes for voldtægt af en hjælpeløs mandlig bekendt, mens hendes mand frifindes for at have filmet det.

I Retten i Holstebro tirsdag blev sagen nævnt som måske første sag mod en kvinde for voldtægt efter de nye regler om samtykke.

Det var en enig domsmandsret enig i. Den dømte kvindes advokat ankede på stedet sagen.

Opdateres ...