Kvinde kører ind i træ

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi fik klokken 12.01 onsdag en anmeldelse om en soloulykke på Terslev Skolevej i Haslev.

Her kunne politiet konstatere, at en kvinde var kørt ind i et træ. Der er tale om en soloulykke, men politiet ved endnu ikke, hvorfor eller hvordan kvinden mistede kontrollen over sin bil.

- Der er en risiko for alvorlig tilskadekomst. Mere kan jeg ikke sige. Kvinden er fløjet med helikopter til Rigshospitalet, siger politiets vagtchef, Anders Dahl, til Ekstra Bladet.

Der var ikke andre personer i bilen end kvinden selv.

Der har været bilinspektør på stedet i forsøg på at klarlægge, hvad der er sket.

Politiet venter nu på at få en status på kvindens tilstand.