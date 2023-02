Kvinde kørt over af sin egen bil og kritisk tilskadekommen

En 34-årig kvinde kom tirsdag eftermiddag alvorligt til skade, da hun glemte håndbremsen, og hendes bil trillede ind i hende.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad, der har talt med vicepolitiinspektør Mikkel Ross fra Sydøstjyllands Politi.

Ulykken fandt sted ved kvindens hjem nær Randbøldal ved Billund, hvor kvinden holdt i sin indkørsel, og bilen begyndte at trille. Kvinden forsøgte forgæves at stoppe den, men blev kørt over.

Politiet fik anmeldelsen klokken 15.06. Kvinden blev fløjet til Odense Universitetshospital og meldt i kritisk tilstand.

Onsdag formiddag oplyser vagtchefen fra Sydøstjyllands Politi til Ritzau, at der ikke er noget nyt om kvindens tilstand.

To mænd er blevet idømt livstid for at have dræbt to ældre mænd på Vestsjælland. Hør mere om 'Dødens duo' i 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app