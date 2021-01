Kvinde kradsede sig fri fra drabsforsøg

54-årig fængslet for forsøget på at kvæle ekskonen og stikke ild på huset

Ansigtet var fuldt af kradsemærker, da en 54-årig mand i dag blev fremstillet i Retten i Holbæk, sigtet for drabsforsøg på sin 57-årige ekskone og for brandstiftelse i sit hus i Vig i Odsherred.

Ekskonen var flyttet fra den 54-årige, fordi hun havde fundet en anden, men i lørdags 2. januar kom hun for at hente sin computer. Ifølge sigtelsen gik den 54-årige amok og forsøgte gennem cirka 15 minutter at kvæle ekskonen, mens han gentagne gange råbte: 'Du skal dø, du skal dø'.

Den 54-årige nægter sig skyldig og ville ikke udtale sig i grundlovsforhøret.

Ifølge sigtelsen forsøgte han at kvæle ekskonen med hænderne, han satte også et knæ mod hendes hals og lagde hele sin kropsvægt ind over hendes ansigt. Men hun fik kradset og slået sig fri.

Hun slap ud af huset og alarmerede politiet.

Stak ild på huset

Den 54-årige flygtede fra huset, men forinden stak han, ifølge sigtelsen, ild på et værelse. Da politiet kom frem, var der ild i huset, og værelset udbrændte.

Politiet havde i tre døgn ledt efter den 54-årige, og tirsdag blev han offentligt efterlyst af politiet med navn og foto.

Det var dog politiet som tilfældigt selv fandt ham i Vig i går, da en patrulje fik øje på hans efterlyste sølvgrå Ford Fiesta, årgang 2008, og anholdt ham.

Politiet formoder, at motivet til drabsforsøget var jalousi. Dommeren afsagde også på anklager Anja Lund Liins begæring kendelse om, at den 54-årige nu skal mentalundersøges.

Den 54-årige blev fængslet frem til 2. februar.