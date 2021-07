Kvinde løsladt i drabssag

Efter et to timer langt grundlovsforhør valgte Retten i Hillerød torsdag eftermiddag at løslade en kvinde, der onsdag blev anholdt i forbindelse med drabet på en 19-årig mand.

- Man har valgt ikke at varetægtsfængsle hende, da retten ikke fandt grundlag for begrundet mistanke, siger anklager Malene Hansen til Ekstra Bladet.

Den 30-årige kvinde blev anholdt klokken 13.05 onsdag, efter hun mødte op på en politistation i Nordsjælland. På trods af løsladelsen er kvinden forsat sigtet i sagen, oplyser anklageren.

Ved grundlovsforhøret fremstod kvinden synligt nervøs og svarede nærmest hviskende på dommerens henvendelser.

Her nægtede hun sig skyldig i sigtelsen om drab.

Onkel fængslet

Foruden den nu løsladte kvinde, sidder en 42-årig mand, som er onkel til den dræbte, varetægtsfængslet og er ligeledes sigtet for drab.

Det var kort før klokken 4.30 natten til onsdag, at Nordsjællands Politi blev tilkaldt til et sommerhus ved Hybenvænget vest for Skibby.

På adressen traf politiet flere personer, herunder den nu fængslede onkel, kvinden og den 19-årige, som var slemt tilredt.

Ambulancer blev sendt til stedet, men trods ihærdig indsats stod den unge mands liv ikke til at redde.

I politiets sigtelse fremgår det, at 19-årige blev dræbt af stik i brystet, låret og i foden med en endnu ukendt og spids genstand.

Hvad der egentligt ledte op til de tragiske begivenheder i sommerhuset, er dog fortsat en gåde for offentligheden.

Forudgående konflikt

Men da den 42-årige onkel onsdag blev fremstillet i grundlovsforhør gav han indikationer på, at der forud for episoden havde været et længerevarende uvenskab med den 19-årige nevø.

- Han skal bare være glad for, at jeg ikke prikkede til ham tidligere, lød det fra onklen, der til retten forklarede, at han havde ' knoklet for sit liv'.

- Han overfaldt mig, lød det videre fra onklen, der optrådte stærkt forslået i retten.

I forbindelse med sagen efterlyser politiet fortsat vidner.

- Vi har fået forbavsende få henvendelser. Så vi efterlyser stadig personer, der kan have hørt eller set noget omkring klokken fire natten til onsdag, siger efterforskningsleder Jakob Rahbæk.

- Det være sig råben og skrigen eller personer ved adressen. Det kan også være køretøjer eller folk, der løber fra stedet. Alt har interesse, og folk skal ikke sidde og tænke, at det måske ikke er relevant for os, for lige nu vil vi bare gerne høre fra folk, og så kan vi altid sortere bagefter.