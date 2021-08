Kvinde måtte undvige spøgelsesbilist: Nu er han fængslet

30 kilometer som spøgelsesbilist i det forkerte spor på Helsingørmotorvejen fik lørdag en dommer ved Retten i Hillerød til at varetægtsfængsle en 52-årig mand frem til fredag 10. september.

Det oplyser anklager Carina Erdogan til Ekstra Bladet.

Manden er sigtet for i grov kådhed og spirituspåvirket tilstand at have forvoldt fare for andres liv eller førlighed, da han 25. august kørte i det forkerte spor på strækningen mellem Humlebæk og Nybrovej.

Den hvide varebil med den 52-årige bag rattet nåede op på 105 kilometer i timen, og et stort antal billister måtte bremse eller undvige.

En kvindelig bilist måtte ifølge sigtelsen foretage en kraftig undvigemanøvre for at undgå kollision med den hvide varebil.

Ritzau har tidligere beskrevet, hvordan flere af politiets patruljevogne forsøgte at stoppe den 52-årige, men først da han nærmede sig København, lykkedes det for en patrulje at køre ind foran varebilen og tvinge den til standsning.

Det skete omkring Ring 3 ved Nybrovej, som ligger tæt mellem Kongens Lyngby og Gentofte.

Den 52-årige, der i forvejen er frakendt førerretten, havde ifølge sigtelsen en promille på 0,64 under kørslen.

Han blev første gang fremstillet i grundlovsforhør onsdag, men her valgte dommeren at løslade ham.

Efterfølgende kontaktede flere vidner Nordsjællands Politi, og det førte til, at manden to dage senere atter blev stillet for en dommer - denne gang in absentia, da han af helbredsmæssige årsager ikke kunne møde op i retten.

Derfor blev der lørdag afholdt endnu et grundlovsforhør, hvor den 52-årige selv var til stede, da dommeren valgte at fængsle ham i 13 dage.