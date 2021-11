Kvinde mistede pludselig 100.000 kroner

Gang på gang advarer politiet mod, at du giver dine personlige oplysninger til bank eller NemID væk. Gang på gang sker det. Igen og igen.

Denne gang er det gået ud over en ældre kvinde, der blev overtalt til at give NemID og bankoplysninger væk over telefon.

Hun blev efterfølgende svindlet for 100.000 kroner. Det skriver Vestegnens anklagere på Twitter.

En ung mand fra Ishøj lagde bankkonto til svindelnummeret. Han er nu idømt tre måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste for hæleri.

Han skal desuden betale erstatning svarende til det svindlede beløb.

Københavns Vestegns Politi minder om to budskaber i relation til sådanne sager. Det ene går på, at det er strafbart at låne sin konto ud til andre, hvis man har grund til at formode at penge, der indsættes på ens konto stammer fra kriminalitet.

Det andet er i forhold til ofrene, at hverken bank, politiet eller andre myndigheder nogensinde vil bede dig om at udlevere NemID eller oplysninger herom.