Kvinde og barn skudt i Sverige

Der er blevet affyret skud på en legeplads i Årby i Eskilstuna, som har ramt en kvinde og et barn.

Det skriver flere svenske medier, heriblandt Expressen.

Politiet modtog anmeldelsen om skyderi klokken 19.00 fredag aften.

- Vi har to bekræftede ofre. Som er på vej til eller er ankommet til hospitalet. de har skudsår. En kvinde og et lille barn er blevet ramt, oplyser Johnny Gustafsson, politets talsmand til mediet.

Politiet oplyser, at drengen 'ikke havde livstruende skader', mens de ikke har nogen oplysninger om kvindens tilstand.

Mindst 15 skud

Der skulle være affyret flere skud i forbindelse med hændelsen, hvor flere vinduer og facader i området er ramt af skud, skriver mediet.

- Der blev affyret mindst 15 skud. Et 4-årigt barn kom til skade på siden af ​​maven, og en kvinde kom til skade omkring hoften, fortæller en mand, der var vidne til forbrydelsen, til Aftonbladet

Johnny Gustafsson udtaler, at det er for tidligt at sige, om det var gerningsmandens mål at ramme kvinden og barnet, skriver Expressen.

Særlig hændelse

Skyderiet er klassificeret som en 'særlig hændelse', hvilket betyder, at politiet kan bruge ekstra ressourcer, skriver Aftonbladet.

Der er en stor politiaktion i gang i Eskilstuna-området, hvor der blandt andet bliver brugt hundepatruljer og droner i eftersøgningen af den eller de ansvarlige.

- Hundene er på vej ind nu for at søge, oplyser Johnny Gustafsson ifølge Aftonbladet.

Det vides endnu ikke, om der er tale om en eller flere gerningsmænd, oplyser Gustafsson.

Politiet er i gang med at sikre gerningsstedet og indsamle vidndeoplysninger.

Opdateres ...