Kvinde om dåsekast mod betjente ved corona-demo: Dumt valg

En 26-årig kvinde har deltaget i mange demonstrationer, men en demonstration i januar var anderledes kaotisk. Her traf hun også en beslutning, som siden sendte hende bag tremmer.

Ved demonstrationen 9. januar, der var arrangeret af bevægelsen Men In Black og imod regeringens håndtering af coronakrisen, kastede hun to gange en dåse mod betjente.

- Jeg ser noget, jeg blive oprevet over, og træffer en dum beslutning. Jeg tømmer dåsen, jeg går og drikker af, og kaster dåsen, siger hun i retssal 1 ved Københavns Byret, hvor hun tirsdag sidder på anklagebænken.

- Jeg husker ikke øjeblikket eller min intention. Jeg har nok været rystet over en anholdelse, jeg har set, siger hun videre.

Kvinden er tiltalt for blandt andet dåsekastene og grov forstyrrelse af den offentlige orden. Derudover er hun tiltalt for at have tilskyndet andre til at kaste genstande mod betjente.

Hun nægter sig skyldig i anklagerne, men erkender, at hun var til stede både på Rådhuspladsen i København og i krydset mellem Tagensvej og Blegdamsvej.

Demonstrationen udviklede sig til uroligheder, og 16 betjente blev ramt af genstande.

En stribe mænd og kvinder blev anholdt enten ved demonstrationen eller i tiden efter. Mange af dem er siden blevet tiltalt efter en særlig coronaparagraf - 81 d, der kan forhøje straffen op til det dobbelte.

Byretten har indtil videre taget stilling til den særlige coronaparagraf i forbindelse med demonstrationen i januar otte gange. I alle otte sager har personerne fået forhøjet straffen for deres rolle.

Én af sagerne blev i sidste uge behandlet i Østre Landsret, og her afviste retten at dømme efter paragraf 81 d. Derfor blev dommen til ham vekslet fra 15 måneders fængsel til 10 måneder.

Efterfølgende sagde senioranklager Henrik Plæhn, at der med landsrettens dom er et 'lidt mudret billede af, hvad retstilstanden egentlig er'.

I retten tirsdag afspiller anklager Matilde Bülow flere videoklip, der viser kvinden kaste noget, og i sin afhøring siger den 26-årige, at stemningen var kaotisk.

Hun fortæller videre, at hun kastede to tomme dåser, da hun på to forskellige tidspunkter ser 'unødvendigt voldsomme' anholdelser.

Kvinden understreger dog, at hun altid har fredelige intentioner, når hun møder op til demonstration. Kastene mod betjente var heller ikke planlagt.

- Det virker ret tankeløst, når jeg ser videomaterialet, siger hun.

Kvinden har været varetægtsfængslet siden 11. februar. Det er usikkert, hvornår dommen falder.