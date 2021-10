Kvinde omkommer i alvorlig højresvingsulykke

En kvindelige cyklist er død efter en højresvingsulykke.

Der er fredag sket en alvorlig færdselsulykke ved Næsbyvej og Thorslundsvej i Odense.

- Der er formentlig tale om en alvorlig højresvingsulykke, hvor en cyklist er røget ind under en lastbil.

- Kvinden er efter kontakten med lastbilen afgået ved døden, fortæller Ehm Christensen, vagtchef ved Fyns Politi, til Ekstra Bladet.

Anmeldelsen om ulykken tikkede ind hos politiet klokken 14.30.

De pårørende er endnu ikke underettet.

Næsbyvej har som følge af ulykken været spærret i begge retninger.

Politiet oplyser videre, at en bilinspektør laver undersøgelser i området for at fastlægge detaljer i forløbet, som har ført til ulykken.

De undersøgelser vil blandt andet blive udført med droner..