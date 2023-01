Kvinde overfaldet: Mand kravlede ind ad vinduet

En mand så snit snit til at kravle ind ad et åbentstående vindue og en ældre kvinde blev dernæst overfaldet i en boligblok i Herlev.

Nu efterforsker politiet sagen som hjemmerøveri og beder om hjælp fra offentligheden.

Den voldsomme begivenhed fandt sted 3. januar kort før kl. 00.54.

Sønnen til den ældre kvinde fortæller til Ekstra Bladet, at hans mor havde nydt en cigaret i sit køkken og dernæst havde åbnet vinduet for at lufte ud i lejligheden, som ligger på Højbjergvej i Herlev.

Sagde 'money'

Mens moderen var gået ind i sin stue og for en stund havde lagt sig på sofaen, kravlede en mand ind ad det åbentstående køkkenvindue og kom ind i stuen.

- Han sagde 'money', og min mor sagde, at hun var gammel og ikke havde nogen penge, fortæller sønnen.

Mandens mor er stadig dybt chokeret over begivenhederne, og det er derfor sønnen, som fortæller om hændelsen ud fra moderens forklaring.

Moderen har fortalt, at gerningsmanden slog hende og væltede hende tilbage på sofaen og lagde en pude over hendes ansigt, da hun skreg op.

Trak hende ud på toilettet

- Han trak hende så ud på toilettet og lukkede døren efter hende. Men det lykkedes min mor at løbe ud i entréen og komme ud af hoveddøren, fortæller sønnen.

Imens rodede gerningsmanden rundt i lejligheden. Han er forsvundet med nogle smykkeskrin, oplyser sønnen, der ønsker, at medborgere bør være opmærksomme, hvis de forlader et åbentstående vindue, hvor en person har mulighed for at kunne kravle ind.

Lykkeligvis hørte en nabo den ældre kvindes skrig og slog alarm til politiet.

Offentliggør billeder

Københavns Vestegns Politi offentliggør nu tre overvågningsfotos af en person, som politiet mistænker i forbindelse med hjemmerøveriet. Billederne er optaget kort før hjemmerøveriet.

Manden beskrives som:Mand, 170-180 cm. Kropsbygning: almindelig/robust. Hårlængde: kort, Talte: engelsk. Iført: jogging-/træningstøj med hætte på trøjen og kondisko. Medbragte: skuldertaske og lygte/telefon (der kan ses lyse i venstre hånd).- På baggrund af efterforskning vurderer vi, at personen på billederne har relation til sagen. Det kan endnu ikke udelukkes, at røveriet er foretaget i forening, hvor personen på billederne kan være selve gerningsmanden eller have været vagtpost eller lignende. Billederne er ikke af bedste kvalitet, men vi håber, at offentligheden kan give os info om manden på billederne, siger politikommissær Søren Andersen.