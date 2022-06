Kvinde overfaldet med kniv i vaskekælder

En 32-årig kvinde er fredag eftermiddag blevet overfaldet med kniv i en vaskekælder i sit lejlighedskompleks på Bakkevej i Nørresundby ved Aalborg, da hun var gået ned for at vaske tøj.

Kvinden, der nu er kørt på hospitalet for at få behandling for sine skader, blev skåret i både ansigtet, lår og i armen.

Det skriver Nordjyske, der både har talt med Nordjyllands Politi og et øjenvidne, som er nabo til den overfaldne kvinde.

Stadig på fri fod

Nordjyllands Politi var efter episoden massivt til stede på adressen og har søgt med hunde i både kælderen og i området for at finde spor af gerningsmanden, som stadig er på fri fod.

- Manden, der antastede kvinden og overfaldt hende med en skarp genstand, var lav af højde og iført sort tøj. Så hvis nogen har set en mand løbe fra gerningsstedet på Bakkevej ved 16-16.15-tiden, så vil vi meget gerne høre om det, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Thomas Ottesen til Nordjyske.

Ifølge vagtchefen var der heldigvis tale om overfladiske skader, som den 32-årige kvinde pådrog sig under hændelsen. Han oplyser også, at politiet nu skal have kigget på overvågningsmateriale fra området.

Nabo ringede 112

Det var en nabo til den overfaldne kvinde, som alarmerede politiet efter den voldsomme episode.

Ifølge TV2 Nord fortæller naboen, at den overfaldne kvinde blev antastet af en ukendt gerningsmand, der spurgte, om hun havde nogle cigaretter, hvorefter vedkommende snittede kvinden med en kniv i armen, benet og ansigtet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.

Opdateres...