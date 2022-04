Kvinde overfaldet: Sparkede gerningsmanden i ansigtet

Københavns Vestegns Politi søger vidner i en sag om voldtægtsforsøg, efter en 41-årig kvinde torsdag 14. april blev overfaldet, da hun var på vej hjem fra en fest i Brøndby.

Overfaldet fandt sted ved Tranestien omkring Tranevænget nummer 50 i Brøndby omkring klokken 04.20, hvor kvinden blev grebet bagfra og kastet ned i et buskads.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Den nu efterlyste gerningsmand holdt fast i den 41-årige kvinde og rørte ved hende, imens han forsøgte at trække hendes bukser af. Dog lykkedes det kvinden at kæmpe imod.

Flygtede til fods

Da hun sparkede gerningsmanden hårdt i ansigtet, slap han grebet og flygtede fra stedet til fods. Han løb ifølge politiet ad Tranevænget i østlig retning.

Gerningsmanden beskrives som en mand på 180-190 centimeter af almindelig kropsbygning. Han er brun i huden, ikke etnisk dansker af udseende og han var iført en ternet, blå dunjakke med sort hætte og sorte bukser.

- Kvinden har været meget specifik i forhold til den ternede blå dunjakke, som gerningsmanden var iført. Særligt den oplysning, håber vi, at offentligheden kan hjælpe med oplysninger i forhold til, udtaler politikommissær Rikke Thestrup i pressemeddelelsen.

Politiet ønsker at høre fra vidner, der har oplysninger om sagen. Man kan kontakte politikredsen hele døgnet på 4386 1448.

