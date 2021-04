Kvinde på bordel får bøde for ikke at kræve coronapas

Med genåbningen af de liberale erhverv hører også et krav om fremvisning af coronapas. Men det er ikke alle, der har overholdt det.

Onsdag aften udstak Østjyllands Politi en bøde på 3000 kroner til en 29-årig polsk kvinde, som ikke tjekkede en kundes coronapas på et bordel i Randers.

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Onsdag klokken 21 var politiet forbi flere bordeller i Randers-området for at tjekke, om restriktionerne blev overholdt.

Da betjentene var forbi et bordel i det centrale Randers, blev de mødt af en mandlig kunde, der oplyste, at han netop havde modtaget en seksuel ydelse.

Han fortalte også, at han ikke forinden havde fremvist et coronapas, da han ikke havde et. Kunden udpegede en 29-årig polsk kvinde, som havde givet ham seksuelle ydelser.

Kvinden blev derfor anholdt og sigtet for at overtræde coronareglerne, da hun ikke havde bedt om at se coronapas. Hun fik derfor en bøde på 3000 kroner, som hun betalte.

Hun blev derfor løsladt igen, men hendes sag skal også vurderes af Udlændingestyrelsen.

Tidligere på dagen blev reglerne ifølge politiet heller ikke overholdt hos en frisør i det centrale Aarhus. Her var politiet forbi efter at have fået oplysninger om, at ejeren ikke overholdt reglerne om mundbind og coronapas.

Betjentene stod først lidt på afstand, hvorfra de kunne se, at hverken de to kunder i butikken eller indehaveren selv bar mundbind. Det beskriver politiet i døgnrapporten.

Betjentene kunne heller ikke se, at der var ophængt skilte om gældende coronarestriktioner, eller hvor mange personer der måtte være i salonen.

Herefter gik betjentene ind i salonen, hvor den 56-årige mandlige indehaver oplyste, at han ikke ville agere coronapoliti og efterspørge coronapas fra sine kunder.

Politiet vejledte ham om, at både han og hans kunder skal anvende mundbind, og at det er hans ansvar at tjekke kundernes coronapas.

Han fik desuden at vide, at politiet vil komme forbi igen og tjekke, om han lever op til reglerne.

Frisørens sag bliver nu juridisk vurderet, da det skal afklares, om den 56-årige mand skal sigtes for overtrædelse af coronareglerne.