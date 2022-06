Kvinde påkørt af bus

Københavns Politi er lørdag eftermiddag til stede på Hammelstrupvej i København SV, hvor en kvinde er blevet påkørt af en bus.

Kvinden har fået skader på benene og er blevet kørt på hospitalet til behandling.

Det oplyser vagtchef hos Københavns Politi Thomas Hjermind til Ekstra Bladet.

- Vi er stadigvæk ude på stedet og foretager tekniske undersøgelser og afhøringer, fortæller vagtchefen.

- Vi har haft afspærringer derude, og de trafikanter, der kører forbi derude, skal følge politiets anvisninger.

Anmeldelsen indløb klokken 14.42, og Thomas Hjermind fortæller, at politiet arbejder på at få klarlagt, hvad der er gået forud for uheldet.

Vagtchefen kan ikke for nuværende komme nærmere ind på omstændighederne omkring påkørslen.

De pårørende er endnu ikke underrettet.

Ekstra Bladet følger sagen.