Kvinde påkørt af tog: Uidentificeret på ottende døgn

Der er gået otte dage siden, at en kvinde blev ramt af et tog og dræbt lige uden for Eskilstrup på Falster mandag formiddag i sidste uge. Og det er stadig ikke lykkedes politiet at identificere kvinden.

Det fortæller politikommissær Joakhim Møss, der er sektionsleder i sekretariatet hos politiet i Nykøbing.

- Vi er stadig i gang med arbejdet med at få hende identificeret. Liget er sendt til Retsmedicinsk Institut i København, hvor man skal lave en obduktion. Og så håber vi, at der kan komme nogle svar ud af det.

Der er ikke fundet ejendele på kvinden, der har kunnet lede politiet på sporet, og politikommissæren kan hverken komme med yderligere oplysninger om alder, etnicitet eller andet.

- Så det er der, vi står. Vi er ikke kommet det nærmere. Og det kommer vi formentlig heller ikke, før vi får noget viden udefra. At der er nogen, der savner en kvinde, eller at der kommer nogle svar fra obduktionen. Det er en tragisk situation, siger Joakhim Møss

Han opfordrer folk til at kontakte politiet, hvis de har oplysninger.

- Vi hører hellere end gerne fra nogen, der kan have en ide om, hvem det måske er. Eller hvis der er nogen, der har observeret noget som helst i og omkring Eskilstrup, det har interesse for os. Det kan være de helt små ting, der ender med at blive den vigtige del af det, siger han.

Politiet kan kontaktes på 114.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En 52-årig mand blev i sidste uge kendt skyldig i at skyde en 41-årig kvinde for øjnene af deres to fælles børn. Hør mere om sagen i 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app