Kvinde påkørt efter kontrovers mellem to mænd

Et skænderi i trafikken udviklede sig så drastisk, at en tredje part blev påkørt af de kæmpende parter

To mænd fik gjort trafikken usikker for Smørums fodgængere onsdag aften.

Det fremgår af Nordsjællands Politis døgnrapport.

En 39-årig mand opsøgte torsdag aften en 42-årig mand på baggrund af et kontrovers mellem de to. Den 42-årige sad på dette tidspunkt i en bil på Overdrevsvej i Smørum.

Konflikten eskalerede i en sådan grad, at den 42-årige kørte af sted fra stedet med den 39-årige hængende fra siden af bilen. Manden blev slæbt af sted et godt stykke vej. Han hang fra siden af bilen indover fortovet, og derfra fik den hængende mand ramt en 47-årig kvinde.

Den samme skæbne var nær overgået en 52-årig mand, som måtte springe til side for at undvige bilen og den dertilhørende mand.

Den 42-årige mand kørte efterfølgende fra stedet, men han blev senere anholdt og sigtet for at forvolde fare for andres liv eller førlighed.

Nordsjællands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at ingen personer er kommet alvorligt til skade som følge af episoden.