Kvinde råbte om hjælp under voldtægt: Vidner skræmte gerningsmand væk

En kvinde i 30'erne har sent søndag aften anmeldt en voldtægt i København

En voldtægt blev angiveligt afbrudt, da vidner opdagede, hvad der foregik og kom en kvinde i 30'erne til undsætning i København sent søndag aften.

Det fortæller efterforskningsleder ved Københavns Politi Torben Madsen til Ekstra Bladet.

- Vidner hører en kvinde råbe om hjælp, og da de kommer hende til undsætning, forsvinder gerningsmanden fra stedet. Kvinden er påvirket af, hvad der er sket, men ikke tilskadekommen, lyder det fra Torben Madsen.

Alarmerede politiet

Episoden fandt sted nær Standgade nummer 98 på Christianshavn.

Det var vidnerne, der alarmerede politiet omkring klokken 22.30.

- Ifølge vores oplysninger har der været en voldtægt, men vidnerne er med stor sandsynlighed grunden til, at gerningsmanden stopper sit foretagende og forsvinder igen, fortæller Torben Madsen.

Politiets hunde undersøger gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer

Kender gerningsmand

Politiet vurderer, at der er 'en form for relation' mellem gerningsmand og offer, som efterforskningslederen dog ikke ønsker at komme nærmere ind på på nuværende tidspunkt.

Politiet vil heller ikke give et signalement af gerningsmanden, men hører gerne fra vidner, der har befundet sig i området på det pågældende tidspunkt.