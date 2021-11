Kvinde ramt af bus

En kvindelig cyklist er bragt på hospitalet efter at være blevet ramt af en bus

En kvinde er tirsdag formiddag blevet kørt på Køge Sygehus efter at have været involveret i et trafikuheld i Roskilde.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Kvinden er blevet ramt i krydset mellem Støden og Ringstedgade i det indre Roskilde i det, der umiddelbart er betegnet som en højresvingsulykke, siger kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard.

Han fortæller at cyklen sad fast under bussen, men at kvinden umiddelbart slap billigt fra uheldet, hvor hun kom til skade med det ene ben.

- Hun var klar og ved bevidsthed, da hun blev kørt fra stedet, siger Martin Bjerregaard.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 09.56. De arbejder fortsat på stedet, men det giver næppe de store trafikale udfordringer på grund af stedet, det er sket.

- Men hvis man skal ind og parkere i Roskilde ville det måske være en idé at køre en anden vej, siger Martin Bjerregaard.