Kvinde sigtet for drabsforsøg: Stak mand i ansigtet

53-årig kvinde er torsdag middag blevet varetægtsfængslet i fire uger for drabsforsøg på 62-årig mand

Tirsdag aften stak en 53-årig kvinde en 62-årig mand i ansigtet et ukendt antal gange på en adresse på Nordre Fasanvej på Frederiksberg.

Det mener en dommer ved Retten på Frederiksberg, der har valgt at varetægtsfængsle kvinden i foreløbigt fire uger. Det skete under et grundlovsforhør.

Først lød det, at hun var sigtet for grov vold. Men politiet valgte siden at ændre den primære sigtelse til drabsforsøg, og det er på det grundlag, hun er blevet fængslet.

Foto: Kenneth Meyer

Efter knivstikkeriet skulle kvinden angiveligt også have slået manden i hovedet med et askebæger og et stearinlys. Det skriver B.T.

På anmodning fra anklageren besluttede dommeren at afvikle grundlovsforhøret bag lukkede døre. Hvad der ligger til grund for politiets mistanke forbliver derfor endnu hemmeligt for offentligheden.

Drabsforsøget skulle være sket tirsdag aften, men kvinden blev først anholdt onsdag aften.

Københavns Politi kan for nuværende ikke oplyse, hvorfor hun ikke allerede blev anholdt efter episoden tirsdag.