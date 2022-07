Kvinde sigtet for grov vold: Slog med flaske

Hun havde ingen penge, og hun ville ikke have en bøde for at have kørt i tog uden billet.

Sådan lød forklaringen fra en 25-årig kvinde, der mandag blev fremstillet i Københavns Dommervagt, sigtet for grov og brutal vold mod tjenestegørende personer natten til mandag på Københavns Hovedbanegård.

Her blev to kvindelige togrevisorer slået i hovedet med en glasflaske, og en tililende politimand blev bidt i en tommelfinger.

Den anholdte 25-årige kvinde forklarede, at hun havde været på vej hjem fra arbejde, da hun blev stoppet af en togrevisor. Da hun havde forklaret, at hun ikke havde nogen penge, og hun ikke ønskede en bøde, tog togrevisoren fat i hende og forsøgte at få hende ud af toget.

Blev sur

Kvinden fortalte i dommervagten, at hun blev sur over den måde, togrevisoren behandlede hende på, og hun gjorde kraftig modstand. Kort efter kom en anden togrevisor og politiet.

Den 25-årige fik sin bøde, men var ophidset over, at hun oplevede, at ingen havde hørt på hende, heller ikke politiet. Hun prøvede at sige til sig selv, at hun skulle glemme det, men da hun kort efter så de to kvindelige togrevisorer, samlede hun en glasflaske op fra en skraldespand og slog togrevisoren i hovedet.

Politifolk lagde hende i håndjern. Men hun kunne ikke huske, at hun havde bidt nogen.

Fik flænge

De to togrevisorer, hvoraf den ene havde fået en flænge i hovedet, har fortalt til politiet, at kvinden havde slået dem begge i hovedet med flasken. En af dem fik flere slag. Og en politimand har oplyst, at han blev hidkaldt til overfald mellem spor 9 og 10 på Hovedbanegården, og da han prøvede at overmande kvinden, bed hun ham i tommelfingeren.

Den 25-årige blev varetægtsfængslet i foreløbig 17 dage.