Kvinde sigtet for knivdrab på 6-årig søn og ildspåsættelse

En 33-årig kvinde blev her til formiddag sigtet for knivdrab på sin seksårige søn og ildspåsættelse. Hun er nu varetægstfængslet in absentia, da hun selv er i kritisk tilstand

Den 33-årige kvinde fra Kolding, som er sigtet for at have dræbt sin seksårig søn, blev her til formiddag varetægtsfængslet 'in absentia' i Retten i Kolding.

Det skete efter et grundlovsforhør afviklet bag lukkede døre.

Tobias Engby, anklager i Sydøstjyllands Politi, forklarer, at kvinden er sigtet for at have slået sin søn ihjel med en kniv og for derefter at have sat ild til sin lejlighed i det centrale Kolding.

Drengen blev fundet død lørdag i forbindelse med branden i lejligheden på anden sal på Violvej.

- Det er en dybt tragisk sag, og vi gør, hvad vi kan for at komme til bunds, siger Tobias Engby, der oplyser, at kvinden er i kritisk tilstand efter branden og derfor ikke var i stand til at møde frem i retten.

Politiets anklager forklarer, at kvinden er varetægtsfængslet på en særligt bestyrket mistanke om at være skyldig.

Røg fra lejlighed

Branden på Violvej blev anmeldt lørdag kort før klokken 17. Anmeldelsen gik på røg fra lejlighed.

I lejligheden fandt brandfolkene to personer, en 33-årig kvinde og hendes seksårige søn. Drengen var død, mens kvinden var i live.

Hos Sydøstjyllands Politi ønskede efterforskningsleder Frede Nissen søndag formiddag ikke at oplyse nærmere om, hvad politiet mener der er sket op til og under branden.

De lokale medier berettede allerede lørdag om branden og kunne i den forbindelse fortælle, at politiet var til stede på adressen.

Kriminalteknikere arbejder her på gerningsstedet for branden i Kolding. Foto: Local Eyes

Fredericia Dagblad observerede blandt andet, at politiets kriminalteknikere var til stede. Men Sydøstjyllands Politi gav ingen oplysninger om, hvad det nærmere drejede sig om.

Til regionalstationen TV Syd fortalte vagthavende operationschef ved det lokale beredskab, TrekantBrand, Bø Gøgsig, at anmeldelsen blev modtaget klokken 16.55, og at indsatsen var afsluttet en halv time senere.

- Branden er koncentreret i en enkelt lejlighed. Det vil sige, at det ikke har spredt sig til nabolejligheden eller tagkonstruktionen, sagde Bo Gøgsig til TV Syd lørdag aften.

Ekstra Bladet har efter grundlovsforhøret været i kontakt med kvindens forsvarer Carsten Hove. Han ønsker ikke at udtale sig om, hvordan kvinden eventuelt forholder sig til drabssigtelsen.

Kvinden skal indenfor 24 timer for et nyt grundlovsforhør, hvis hun er i stand til at afgive forklaring.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Familiemedlem til beboer: 'Drengen er død'

En dybt ulykkelig mand præsenterede sig i formiddag som den drabssigtede kvindes bror over for en kvindelig beboer i den opgang på Violvej, som blev ramt af brand lørdag eftermiddag.

- Han var meget ked af det og sagde, at han var kvindens bror, og så sagde han: 'Drengen er død'. Det er så forfærdeligt, siger beboeren, som netop var vendt tilbage til sin egen lejlighed efter branden.

Hun har aldrig set en dreng komme og gå til den lejlighed på anden sal, hvor branden opstod.

Ekstra Bladet har forhørt sig hos flere beboere i kvarteret. Meget få har været i kontakt med kvinden og den lille dreng, og ingen har den mindste anelse om, hvad der kan være gået forud for branden og det tragiske dødsfald.