Kvinde skudt af børnenes far

Det var en 41-årig kvindes eksmand, som skød hende få meter fra hendes og hendes to børns hjem på Skelagervej i Aalborg fredag aften.

Det bekræfter Nordjyllands Politi.

- De har været gift, men de var skilt og har to fælles børn på seks og otte år, fortæller vicepolitiinspektør i Nordjyllands Politi Frank Olsen.

Den 52-årige mand, der har bopæl i Herning Kommune, har erkendt drabet, men ønskede ikke at udtale sig i det lukkede grundlovsforhør. Han er dog afhørt af politiet.

Naboer har lagt blomster på gerningsstedet til ære for den dræbte kvinde. Foto: René Schütze

Kvinden var sammen med de to børn, da hun blev dræbt. Hun havde en overfaldsalarm, som hun nåede at aktivere.

Politiet var også hurtigt på stedet, men det var ikke nok til at redde hendes ilv.

- Der har været en uoverensstemmelse imellem dem, som blandt andet har medført, at hun har fået udleveret en alarmtelefon. De nærmere omstændigheder omkring det kan jeg ikke udtale mig om, fordi det er en del af efterforskningen at klarlægge, hvad der er sket, siger Frank Olsen.

Politiet var massivt til stede efter drabet. Foto: René Schütze

Drabet skete ude i det fri kort efter klokken 18 fredag aften, og kvinden og den 52-årige havde et højlydt skænderi, som gjorde, at mange blev opmærksomme.

- Der har været rigtig mange vidner på stedet, fordi der er en højlydt uoverensstemmelse derude, som påkalder sig mange menneskers opmærksomhed, siger Frank Olsen.

Politiet er fortsat i gang med tekniske undersøgelser og i gang med at indsamle videoovervågning og finde ud af, hvad der er sket før og efter drabet.

Der findes også optagelser af selve episoden.

- Skulle der være nogen, som ikke har kontaktet politiet, som ligger inde med optagelser, så skal der lyde en kraftig opfordring om at henvende sig til politiet med det. Det er bevismateriale, og man må ikke dele det. Det er ulovligt og fuldstændig uetisk at dele sådan noget, understreger vicepolitiinspktøren.

- Der er tale om et drab i nære relationer, og det kommer vi til at efterforske massivt i de kommende uger og måneder, så vi kan få vendt hver en sten og klarlægge alle omstændigheder før, under og efter, siger han.

Børnene går i 0. og 2. klasse på Sofiendalskolen, hvor der var indkaldt et kriseteam og gjort mange foranstaltninger for at hjælpe børnene med at bearbejde tragedien.