Kvinde skudt i ryggen med oversavet haglgevær

Den 62-årige kvinde, der lørdag morgen blev dræbt ved sit tidligere hjem på Chr. M. Østergaards Vej i Horsens under en bodeling med eks-manden, blev skudt med et afkortet haglgevær. Hun blev ramt af et enkelt skud i ryggen på to-fem meters afstand.

Det kom ifølge Horsens Folkeblad frem i grundlovsforhøret ved Retten i Horsens klokken 8 søndag, hvor hendes 61-årige eks-mand blev fremstillet, sigtet for drabet.

Den 61-årige nægter sig ifølge hans forsvarer, Jørgen Merrild Bie, skyldig i drab. Han er varetægtsfængslet i fire uger.

Efter at sigtelsen var læst op begærede anklager Anna Horn Christensen dørene lukket, fordi flere vidner skal afhøres igen.

Dræbt kvinde var skrækslagen for sin eks-mand

Kvinden faldt død om i indkørslen til naboens carport. Ifølge sigtelsen blev hun ramt af et enkelt skud i ryggen. Foto: Claus Bonnerup

Ifølge Horsens Folkeblad var den sigtede mand præget af læsioner i ansigtet. Han var rød, gul, sort og blå om øjnene og havde bandage og plastre på kinden.

Kvæstelserne kan stamme fra den tumult, som vidner hørte fra huset umiddelbart før drabet. Ifølge oplysninger til Ekstra Bladet i går, var det formentlig kvindens to sønner, der forsøgte at redde hende fra den vrede eks-mand.

Våben inddraget

Han er jæger, men Ekstra Bladet erfarer, at politiet tidligere havde inddraget hans lovlige jagtvåben på grund af trusselsbilledet mod hustruen. Men det er så efterfølgende åbenbart lykkedes den 61-årige at anskaffe sig et ulovligt afkortet haglgevær.

Kvinden følte sig truet af eks-manden både før og efter, at parret flyttede fra hinanden i januar i år. Det var den 61-årige mand, som fortsat boede i huset, men parret skulle lørdag forsøge at enes om at dele boet.

Politiet fik et opkald kl. 08.19 fra en af sønnerne på stedet, og politiet sendte en patruljevogn efter en vurdering af 'konfliktsituationen'. Inden politiet nåede frem, blev kvinden skudt.

Ekstra Bladet skrev i går, at hun blev fundet død i indkørslen til naboens hus, angiveligt fordi hun forsøgte at flygte fra den bevæbnede eksmand. Det stemmer med oplysningerne i grundlovsforhøret, at hun blev skudt i ryggen på få meters afstand.