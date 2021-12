Kvinde stukket ihjel i lejlighed

En 28-årig kvinde, som torsdag formiddag blev overfaldet og stukket med kniv i sin lejlighed på Byvangs Allé i Viby, er afgået ved døden.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kvindens to børn, en fireårig pige og en seksårig dreng, var til stede i lejligheden. Pigen har fået snitsår på den ene hånd.

Den 28-årige kvinde blev bragt til hospitalet, men hendes liv stod ikke til at redde. Hun afgik ved døden kort før middag, oplyser politikredsen.

Den fireårige pige blev ligeledes bragt til behandling, men alt tyder på, at hendes skader er overfladiske.

38-årig mand anholdt

Børnenes far, en 38-årig mand, er anholdt og sigtet i sagen.

'På gaden neden for kvindens lejlighed fik politiet kontakt til en 38-årig mand, der er far til de to børn. Han blev anholdt på stedet og er nu blevet sigtet for drab,' oplyser politiet.

Manden forventes fremstillet i grundlovsforhør fredag formiddag.

Kvindens pårørende er ved at blive underrettet.

Politiet vil være på stedet nogle timer endnu, oplyser politikredsen.