Kvinde stukket ned i Aalborg

Nordjyllands Politi efterforsker en lejlighed ved Tornhøjcentret i Aalborg, hvor en kvinde er blevet stukket ned.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De modtog en anmeldelse om et slagsmål klokken 20.13 onsdag aften. Kort tid efter anmeldelsen søgte kvinden, som er i 30'erne, og hendes barn tilflugt i en nærliggende Netto.

Efterfølgende blev kvinden kørt til sygehuset, hvor hun er blevet behandlet. Hun har pådraget sig ikke livstruende knivstik. Kvindens barn havde fået en mindre rift.

En 36-årig mand, som politiet mistænker for knivstikkeriet, er blevet anholdt i lejligheden, hvor knivstikkeriet fandt sted. Nordjyllands Politi mener, at der er 'tale om en uoverensstemmelse i en familierelation, der eskalerer til knivstikkeri'.

Torben Larsen, der er politikommissær ved Nordjyllands Politi, fortalte tidligere onsdag aften til Nordjyske, at de var til stede med 'rigtig mange patruljer'.

Ekstra Bladets mand på stedet fortalte onsdag aften, at hele parkeringspladsen omkring lejligheden og Netto er spærret af, og at hunde afsøger området.

- Vi kommer til at arbejde i området i noget tid endnu, da vi skal have belyst hele hændelsesforløbet før, under og efter,siger politikommissær Torben Larsen i pressemeddelelsen.

Politiets jurister er ved at tage stilling til fremstillingen af den formodede gerningsmand i grundlovsforhør.

De kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere.

Foto: René Schütze