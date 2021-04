Kvinde stukket ned i opgang: 21-årig anholdt

Fyns Politi har anholdt en 21-årig kvinde, der mistænkes for at stå bag et knivstikkeri mod en 20-årig kvinde lørdag aften i Odense.

Det oplyser vagtchef Lars Thede til Ekstra Bladet.

Den 21-årige kvinde blev anholdt klokken 20.30 få timer efter knivstikkeriet, der skete i en lejlighedsopgang på Skt. Knuds Gade i det centrale Odense.

- Det sker nede i døren til opgangen til en bebyggelse på den gade, men de nærmere omstændigheder vil jeg lige holde for mig selv lidt endnu, siger Lars Thede.

Det 20-årige offer pådrog sig alvorlige skader efter episoden og er natten til søndag blevet opereret på Odense Universietshospital. Søndag morgen er hun stabil, oplyser vagtchefen.

- Vi efterforsker sagen som et drabsforsøg. Det gør vi blandt andet henset til de forholdsvis mange skader, hun har. Hun har i hvert fald så mange knivlæsioner, at vi helt kan udelukke, at der skulle være tale om et uheld, siger vagtchefen.

Lars Thede oplyser, at politiet kun kort har talt med sagens forurettede. Heller ikke den anholdte kvinde er endnu blevet afhørt af politiet.

- Det gør vi her søndag formiddag, siger vagtchefen.

Politiet vil endnu ikke oplyse noget om et muligt motiv.

- Men jeg kan sige, at der er en relation mellem de to kvinder. Ikke en familiær-relation, men der er altså ikke tale om en tilfældig hændelse her. Der er en relation, som går forud for episoden, siger han.

Politiet forventer at fremstille den 21-årige kvinde i et grundlovsforhør senere søndag.

Siden lørdag eftermiddag var politiet massivt til stede omkring Dagmargade og Skt. Knuds gade i det centrale Odense.

Her var et større område spærret af, mens flere betjente med politihunde afsøgte området.